Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Ocean's 8 Debbie Ocean i set lladres més intenten protagonitzar l'atracament del segle a la Met Gala anual, a Nova York, robant un collar que val 150 milions d'euros.

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:11

CINEMES ILLA CARLEMANY

Ocean’s 8 12:00 15:45 18:00 20:15 22:30

La primera purga 16:00 18:00 20:00 22:00

Sicario: el día del soldado 19:45 22:15

Luis i els alienígenes 11:30 13:30 15:30

Ant-Man y la avispa 12:30 15:45 18:00 20:20 22:45

Superagente canino 11:45 13:45 15:45 17:45

Jurassic World: el reino caído 12:15 17:30 20:00 22:30



CINEMES GUIU

Ant-Man y la avispa 17:00 19:00

El orden divino 19:00

Normandía al desnudo 17:00



PEL·LÍCULES



-'OCEAN'S 8'

Director: Gary Ross. Int.: Cate Blanchett, Helena Bonham, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Rihanna.

-'LA PRIMERA PURGA'

Director: Gerard McMurray. Int.: Y’Lan Noel

Per mantenir durant la resta de l’any la taxa de criminalitat per sota de l’1% dels Nous Pares Fundadors d’Amèrica es posa a prova una teoria sociològica que dona curs a tota mena d’agressions durant una nit.



-'ANT-MAN Y LA AVISPA'

Director: Peyton Reed

Mentre lluita per conciliar la vida familiar i les responsabilitats de superheroi, Scott Lang torna a enfundar-se el vestit d’Ant-Man i haurà d’unir forces amb Hope van Dyne, la Vespa, en una urgent missió per descobrir secrets del passat.



-'SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO'

Dir.: Stefano Sollima. Int.: Benicio del Toro.

Matt Graver, agent de la CIA, i Alejandro, un home que no tem lluitar contra els criminals més terribles, tornen a trobar-se lluitant contra els càrtels de la droga a la frontera entre Mèxic i els Estats Units.



-'LUIS I ELS ALIENÍGENES'

Directors: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. animació.

Luis és un nen de 12 anys que es fa amic de tres petits alienígenes una mica maldestres, quan la seva nau xoca prop de casa seva.



-'SUPERAGENTE CANINO'

Dir.: Raja Gosnell. Int.: Gabriel Iglesias.

L’oficial caní Max (un solitari i fort rottweiler) haurà de treballar al costat de Frank (un agent humà del FBI) i infiltrar-se al següent objectiu d’uns lladres: un certamen caní a Las Vegas.



-'JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO'

Dir.: J. A. Bayona. Int.: Chris Pratt.

Una erupció volcànica amenaça els dinosaures que han quedat com a supervivents a l’illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant anys després de la desaparició del parc temàtic Jurassic World.



-'EL MEJOR VERANO DE MI VIDA'

Director: Dani de la Orden. Int.: Leo Harlem

Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina. En plena crisi de parella i amb forts deutes fa una promesa: si el fill, en Nico, de nou anys treu tot ex­cel·lents tindran unes vacances d’estiu inoblidables.

Estrena: dijous, 12.