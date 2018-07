Marta Knight guanya el concurs L'H canta en femení

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:10

Redacció Andorra la Vella

La jove cantautora Marta Knight –Marta García, nascuda a Martorell però formada al país– ha estat la guanyadora del festival L’H canta en femení, un certamen organitzat per la televisió local de l’Hospitalet de Llobregat. La compositora i intèrpret va anar passant al llarg dels últims mesos les diferents fases d’aquest certamen per a veus femenines emergents: al març es va emetre el vídeo amb el tema amb què participava i aquesta mateixa setmana es va celebrar la final. La votació va estar en part encomanada al públic del programa i en part a un jurat professional, que va ser qui es va decantar per ella en el moment del pas a la final.

És un nou pas en la incipient trajectòria d’aquesta jove cantant, que, no obstant això, ja ha tingut l’oportunitat de deixar sentir la seva veu en programes radiofònics de prestigi i cobertura de tot el territori espanyol, com en el seu pas per Capitán Demo, que emet Radio 3. Hi va presentar Peterloo Heroes, el seu primer EP. De moment, però, el que té pendent és el debut a Andorra.