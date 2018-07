Actualitzada 07/07/2018 a les 07:05

El Surf celebra avui la que ha batejat com a Liberty Party, una festa per la qual desfilaran, entre les dotze del migdia i les nou del vespre, vuit discjòqueis, entre els quals sis de nacionals: Richy Vuelcom, Mike Rosel i els membres del col·lectiu Theowlsunset. Una jornada sencera on punxaran electrònica, des de deep house i tech-house fins a tecno.