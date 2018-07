El Consell Assessor del Patrimoni visita les obres de l'antic Hotel Rosaleda

Durant la reunió prèvia, s'ha tractat la inclusió de casa Gastó de Ransol a l'Inventari General del Patrimoni Cultural com a bé inventariat

El Consell Assessor del Patrimoni (CAP) ha visitat avui les obres de l'Hotel Rosaleda per conèixer les intervencions arquitectòniques que s'estan duent a terme en l'emblemàtic edifici d'interès cultural situat a Encamp, i que està previst que aculli les dependències del Ministeri de Cultura o a finals del 2019 o a principis del 2020.

Durant la reunió prèvia a la visita, s'han repassat les accions en què està treballant el Departament de Patrimoni Cultural. Entre elles, s'ha tractat la inclusió de casa Gastó de Ransol a l'Inventari General del Patrimoni Cultural com a bé inventariat i les intervencions que s'estan duent a terme al possible forn terrissaire del Camp de Perot i a l'Orri d'Emportona en el marc del projecte de la Ruta dels Orris a Encamp. La reunió del Consell Assessor del Patrimoni ha estat presidida per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert.