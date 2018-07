Cal Ribot: operació salvament

Comença la intervenció a l’edifici, un bé d’interès cultural en estat crític

El 1724, suposadament, es va fer una ampliació de cal Ribot, un dels edificis civils més antics de les valls –construït entre els segles XV i XVI segons les referències documentals–. Però el seu valor històric, per molt que se l’hagués declarat bé d’interès cultural, no va servir per evitar que les últimes dècades hagi viscut un procés de deteriorament que l’han situat en “estat crític”. Ho certifica –si és que calgués cap certificació més enllà del que veu qualsevol ull humà– l’arquitecte Enric Dilmé, que és qui acaba d’iniciar la intervenció per salvar-la d’un temut esfondrament. El bastiment “es