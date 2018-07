Escaldes inaugura la ruta ‘El trànsit. Crònica d’un camí’, amb nou peces de Jordi Díez

Acer sobre granit andorrà. Jordi Díez Fernández (Valladolid, 1966) volia no sols presentar-se per primer cop a Andorra, volia que el país també formés part de la seva exposició –El trànsit. Crònica d’un camí, escultura pública als carres escaldencs–; per això va col·locar les nou peces sobre grans pedres de granit extretes d’una pedrera del país, on ell mateix les va triar i va seguir el procés d’extracció i talla de la pedra “que és capriciosa”. Així, l’exposició, diu, “és un acte d’unió entre el carrer i l’art, simbolitzat en aquest granit andorrà”.

El trànsit –nou escultures que es distribueixen des