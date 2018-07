Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 04/07/2018 a les 07:11

CINEMES ILLA CARLEMANY

Ant-Man y la avispa 15:45 18:00 20:15 22:30

Sicario: el día del soldado 17:30 20:00 22:30

Sicario: el día del soldado VOSE 20:00

Luis i els alienígenes 16:00 18:00

Hereditary 22:15

El mundo es suyo 15:30

Superagente canino 16:15 18:15

Con amor, Simon 16:30

Jurassic World: el reino caído 19:15 22:15



PEL·LÍCULES



-'SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO'

Dir.: Stefano Sollima. Int.: Benicio del Toro.

Matt Graver, agent de la CIA, i Alejandro, un home que no tem lluitar contra els criminals més terribles, tornen a trobar-se lluitant contra els càrtels de la droga a la frontera entre Mèxic i Estats Units.



-'LUÍS I ELS ALIENÍGENES'

Dir.: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. Animació.

Luís és un nen de 12 anys que es fa amic de tres petits alienígenes, una mica maldestres, quan aquests xoquen la seva nau prop de la seva casa.



- 'HEREDITARY'

Dir.: Ari Aster. Int.: Toni Collette i Gabriel Byrne.

Quan l’Ellen, la matriarca de la família Graham, mor, la seva família comença a descobrir secrets estranys i cada vegada més aterridors sobre els seus avantpassats. Com més descobreixen, més s’hauran d’enfrontar al sinistre destí que sembla que han heretat.



-'EL MUNDO ES SUYO'

Dir.: alfonso sánchez. Int.: Alberto López i Alfonso Sánchez.

Rafi arriba a casa de Fali amb la maleta perquè la seva dona l’ha fet fora de casa. No és la primera vegada que això passa, encara que en aquesta ocasió tot serà diferent; ja que l’embolic en què s’ha ficat Rafi aquesta vegada... és dels grossos.



-'SUPERAGENTE CANINO'

Dir.: Raja Gosnell. Int.: Gabriel Iglesias.

L’oficial caní Max (un solitari i fort rottweiler) haurà de treballar al costat de Frank (un agent humà de l’FBI) i infiltrar-se al següent objectiu d’uns lladres: un certamen caní a Las Vegas.



-'CON AMOR, SIMON'

Dir.: Greg Berlanti. Int.: Nick Robinson.

Tothom mereix una gran història d’amor. Però per a Simon, un xaval de disset anys, el tema és més complicat: encara no li ha dit a la seva família ni als seus amics que és gai.



-'JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO'

Dir.: J. A. Bayona. Int.: Chris Pratt.

Una erupció volcànica amenaça els dinosaures restants a l’illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant anys després de la desaparició del parc temàtic Jurassic World.



-'ANT-MAN Y LA AVISPA'

Dir.: Peyton Reed.

Mentre lluita per conciliar la seva vida familiar i les seves responsabilitats de Superheroi, Scott Lang torna a enfundar-se el vestit d'Ant-Man i haurà d'unir forces amb Hope van Dyne, la Avispa, en una urgent missió per descobrir secrets del passat.

Dimecres i dijous