Sam Bosque, de la bastida a Trieste

L’artista, ‘fitxada’ per la Fundació Benetton per participar en una proposta col·lectiva

Haver anat a la Biennal de Venècia no és que li hagi canviat precisament la vida, més enllà de la línia molt vistosa al currículum i veure com això impacta la gent que rep el seu book. Això és el que diu l’artista Samantha Bosque, que va passar per la fira artística el 2013. Ara, però, potser modifica la seva visió, ni que sigui parcialment: fa un temps la va contactar Claudio Scorretti, el comissari de la Fundació Benetton, amb la suggestiva proposta de formar part d’una exposició col·lectiva que mostrarà les inquietuds d’artistes d’arreu del món. La mostra, Highlight