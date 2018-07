Actualitzada 01/07/2018 a les 07:30

L’Andorra Gòspel Cor (25 cantaires, cinc anys d’existència) acomiada la temporada en un concert que oferirà aquesta tarda, a les sis, a l’església parroquial massanenca. Al seu repertori habitual hi han afegit dues peces noves: Lean on me, de Bill Withers i Bohemian Rhapsody, de Queen, que a més de ser conegudes pel gran públic permeten harmonies molt interessants.