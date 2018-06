FeMAP, minoritari però sòlid

Comença la vuitena edició, que deixarà tres concerts al país

L’Escolania de Montserrat i Capella de Música de Montserrat inauguren aquest vespre, a les nou, la vuitena edició del FeMAP, Festival de Música Antiga dels Pirineus, a la catedral de Santa Maria de la Seu. Un cartell que es va consolidant: Andorra forma part de la trentena de punts pirinencs per on es dispersen els més de mig centenar de concerts que ofereix el programa. El país, que entre patrocinis públics i privats aporta 18.000 euros a l’organització de l’esdeveniment, tindrà a partir d’aquesta edició dos escenaris estables: a la Casa Museu d’Areny Plandolit s’hi afegeix el llac d’Engolasters, per