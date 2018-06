Patxi Leiva tanca el cicle a l'Auditori Nacional celebrant els 20 anys com a músic al país

Per presentar-se en un recinte tan especial, Leiva ha triat una nova formació, amb Luis Robisco, José Robisco, Emilio Ruíz, Paco Escudero i Marina Prades

Vint anys tocant al país i per primer cop puja a l’escenari de l’Auditori Nacional. Patxi Leiva tanca aquesta nit la segona temporada organitzada des del ministeri de Cultura per a l’Auditori Nacional, un cicle per on han passat Estrella Morente, Jorge Drexler, Rozalén, Antonio Carmona o el veterà i molt prestigiós Michel Legrand. Un esdeveniment que Leiva valora en la justa mesura, és a dir, amb la il·lusió que representa tocar en aquest escenari i, alhora, la responsabilitat. El concert també li servirà per celebrar els vint anys fent música al país. “Són vint anys, la primera vegada que