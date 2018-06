Claudi Arimany torna al cicle Música, romànic i solidaritat

Amb un repertori de ‘divertimentos’ dels grans compositors clàssics

Claudi Arimany (Granollers, 1955), un dels flautistes més reputats de l’actualitat, torna al cicle Música, romànic i solidaritat. L’any passat el va tancar i enguany protagonitza el concert d’obertura, cita que serveix també per inaugurar les Nits d’estiu als museus. Serà a Sant Cristòfol d’Anyós (21 hores) i, com en la primera edició del cicle, en benefici de la Fundació Ibo-Àfrica, que treballa impulsant projectes de desenvolupament a l’illa de Moçambic que li dona nom.

Arimany compareix enguany acompanyat per Cristian Chivuivan (violí) i Magdalena Cristea (violoncel) per interpretar un repertori integrat per “música de divertimento”, segons explica el flautista. Composicions