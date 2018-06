Los Toreros Muertos, a la capital

La banda liderada per Pablo Carbonell protagonitzarà el concert estrella de la festa major d’Andorra la Vella, el 4 d’agost

Pablo Carbonell no és un personatge aliè als escenaris del Principat, que ha trepitjat diverses vegades, tot i que generalment en els vessants de xouman. El 4 d’agost torna al país encapçalant Los Toreros Muertos, emblemàtica banda de la movida madrilenya dels vuitanta. Serà la formació estrella de la festa major a la capital, on recalarà en el marc del Tour Bicicleta Estática 2018.

La banda –Many Moure, baix (amb Carbonell, un dels fundadors), i Fernando Polaino, guitar­ra, i Antonio Iglesias, bateria– promet un repertori farcit dels temes populars per a aquelles generacions que avui estan prop de la cinquantena, però

