El Cor Rock, Likantròpica o The Swing Girls, a l'ampliat Encamp en clau de llum

Actualitzada 27/06/2018 a les 06:59

Experimentat amb èxit l’any passat, amb un concert de Gil Rossell al conjunt de les Bons, l’activitat de les nits estiuenques se centrarà enguany en Encamp en clau de llum, un seguit de concerts que tindran lloc tots els dijous d'estiu a diversos indrets de la parròquia i on la música anirà unida a un muntatge de llums. El Cor Rock d’Encamp oferirà el primer concert, dijous 5 de juliol al parc del Prat Gran, on cantaran a ritme d’un espectacle de llum làser exclusivament per a ells. També desfilarà el grup Mestral, acompanyat per l’Esbart Sant Romà (12 de juliol, plaça dels Arínsols). La programació inclou un concert de bandes sonores, amb Míriam Manubens i Àlex Arajol (piano i violí), el 19 davant Santa Eulàlia, i Llum, espectacle que combina la música en directe, el mapping, la dansa vertical i la performance, de la mà de Likantròpica i Líquid Dansa (26 de juliol, a la façana del comú).

El mes d’agost actuaran, el dia 2, The Swing Girls, la banda de jazz Sandyriverdixie, que donarà ambient al Tremat el 9 d’agost, el pianista i compositor Jordi Barceló, que actuarà el 23 d’agost completament sol al bell mig del camp de futbol de Prada de Moles amb l’única companyia d’una projecció d’imatges de patrimoni encampadà, i els Iarakè & Ginger, que tancaran la programació amb un concert a la plaça Sant Miquel, el 30 d’agost.

Al Pas de la Casa s’hi han programat dues actuacions, ambdues a l’interior de l’església de Sant Pere, per qüestions meteorològiques, tot i que s’il·luminarà l’exterior. La primera actuació serà dissabte 7 de juliol, a les 21.30 hores, amb el Cor dels Petits Cantors d’Andorra, que oferiran un repertori clàssic als assistents. La segona es realitzarà el 22 d’agost, també a les 21.30 hores, amb White Heaven Vocal.