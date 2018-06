Essències de la història

Actualitzada 26/06/2018 a les 06:58

Alba Doral Andorra la Vella

Quan a Napoleó III el van coronar emperador a la capa hi havia bordades 69 abelles daurades, el símbol de l’eternitat. L’animaló, recreat en vidre, es posa als flascons emblemàtics de la casa Guerlain, la mateixa que va crear una aigua de colònia imperial per a Eugenia de Montijo, una fragància, s’explica, que li recordés els jardins d’Andalusia. Són retalls d’història explicats a l’exposició que ahir va obrir el Museu del Perfum i que s’allargarà fins al mes de setembre. L’objectiu, commemorar els 190 anys de la mítica casa, per la qual han desfilat les creacions de cinc generacions de perfumistes.

I per fer-ho, una col·lecció de flascons –alguns propietat de la col·lecció andor­rana, d’altres portats per a l’ocasió–, però també alguns dels estris dels que servien per elaborar fragàncies a final del segle XIX o una selecció dels grafismes que han representat la casa. Joies que exhibeixen com la marca ha considerat el recipient com una obra d’art en si mateixa. De vegades amb sentit de l’humor: el 1914 van crear un flascó que és una tortuga arran de la lentitud de les obres per obrir una de les botigues a París. O en homenatge a la moda: per a la petite robe noire de Chanel van elaborar una aroma amb cirera negra.