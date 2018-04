Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 27/04/2018 a les 07:09

CINEMES ILLA CARLEMANY

Vengadores Infinity War 17:30 19:15 20:30 22:30

Vengadores Infinity War VOSE 17:45

Noche de juegos 17:30 20:00 22:15

Un lugar tranquilo 18:00 22:45

Proyecto Rampage 17:45

Campeones 20:00 22:30



CINEMES GUIU

Vengadores Infinity War 19:00 22:15

El buen maestro 20:00

Un sol interior 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

Loving Vincent 2 de maig 21:30

Muchos hijos, un mono y un castillo 9 de maig 21:30

Nelyubov (Sin amor) 16 de maig 21:30

Handia 30 de maig 21:30

En la sombra 6 de juny 21:30

The Party 13 de juny 21:30





PEL·LÍCULES



-'Vengadores infinity war'

Dir.: Anthony i Joe Russo. Int: Robert Downey Jr.

Els Venjadors i els seus superherois aliats han d’estar disposats a sacrificar-ho tot per derrotar el poderós Thanos, abans que la seva guerra de devastació i ruïna acabi amb l’Univers.



-'Noche de juegos'

Dir.: Jonathan Goldstein i John Francis Daley

Un grup d’amics queda per a una nit de jocs, Brooks organitza un misteriós joc en el qual els seus amics hauran de resoldre un assassinat.



-'Un lugar tranquilo'

Director: John Krasinski. Intèrprets: John Krasinski i Emily Blunt.

Evelyn i Lee són una parella amb tres fills que viu en una granja aïllada al nord de Nova York. Han sobreviscut durant mesos en un món envaït per criatures extraterrestres que per caçar es guien pel so. Així que una paraula pot significar la mort immediata.



-'Proyecto Rampage'

Dir.: Brad Peyton. Int.: Dwayne Johnson.

El primatòleg Davis Okoye té un sòlid vincle amb George, l’intel·ligent goril·la que ha estat cuidant des que va néixer. Però quan un experiment genètic surt malament, aquest simi es converteix en una criatura embravida.



-'Campeones'

Dir.: Javier Fesser. Int.: Javier Gutiérrez.

Marco, un entrenador professional de bàsquet es veu, enmig d’una crisi personal, entrenant a un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual.



-'Peter Rabbit'

Dir.: will gluck. Animació.

Peter Rabbit no és un conill qualsevol. És un rebel que vesteix camisa blava i no porta pantalons. Peter viu amb la seva família i amics, un grup d’animals que inclou fins i tot a una guineu.

Dissabte i diumenge.



-'El príncipe encantador'

Dir.: Ross Venokur. Gènere: Animació.

El príncep Encantador té enamorades totes les princeses del món dels contes. El seu pare, enfadat, li dona un ultimàtum: o troba el seu amor veritable abans de complir 21 anys o perd el seu dret al tron.

Dissabte i diumenge.



-'Loving Vincent'

Directors: Dorota Kobiela i Hugh Welchman.

Primera pel·lícula creada amb pintures animades, Loving Vincent és un film-homenatge al voltant de la figura del pintor Van Gogh en el qual cada fotograma és un quadre pintat sobre oli, tal com el mateix Vincent ho hauria pintat. Els 80 minuts de duració estan compostos per 56.800 fotogrames que han estat pintats, un per un, per una gran quantitat d’excel·lents pintors al llarg de diversos anys, tots s’han inspirat en l’estil i l’art magistral de Van Gogh. (Filmaffinity).

Cineclub de les Valls.

Dimecres, 2 de maig.