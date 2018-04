Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 27/04/2018 a les 07:15

LA PROPOSTA DEL DIA



-'La Massana Còmic, de nou'

Nova edició del Saló del Còmic massanenc, que s’inaugura a les vuit del vespre a La Closeta, amb presència dels autors convidats en aquesta edició. Com habitualment, noms de primera fila, entre els quals Rubén Pellejero, que s’està encarregant de tornar a la vida les històries del Corto Maltés, el personatge creat per Hugo Pratt. També José María Beroy (Dr. Mabuse), Carlos Puerta (Baron Rouge), l’incombustible Jan (presenta en aquesta ocasió el personatge de Don Talarico), Alfonso Font (Heloïse de Montfort), el francoespanyol Tito i Jordi Bernet, que protagonitza la mostra a l’espai de Les Fontetes. També hi ha espai per a joves creadors: l’andorrà Marc Huguet i Álvaro Ortiz.





MÚSICA:



-'Uncle Charlie y los Brioles''

Mon Bohemi presenta Uncle Charlie y Los Brioles, dos fantàstics projectes musicals que han unit les seves forces i les seves ganes de tocar per gravar un disc titulat Play the Fool with Uncle Charlie y Los Brioles, rock-and-roll i rockabilly al més pur estil dels anys 50.

Món Bohemi

(22 hores)

La Massana

EXPOSICIONS



-‘L’art de Jordi Bernet’

Una petita gran mostra de l’obra de Jordi Bernet: il·lustracions, esbossos i dibuixos sobre els personatges, temes i ambients que ha creat gràficament durant al seva dilatada carrera professional. Aquesta exposició recor­re totes les etapes i els estils de la seva obra, de Kraken a Sarvan, passant per Torpedo, Clara de Noche, Custer o Tex. L’art de Jordi Bernet és senzillament únic. Jordi Bernet va començar la seva carrera, el 1960, a Bruguera, seguint els passos del seu pare i des de llavors ha col·laborat a totes les revistes mítiques de còmic com Cimoc, 1984, Metropol, Totem o Creepy. L’any 1982 es fa càrrec d’una de les sèries més famoses del còmic, amb el guionista Enrique Sánchez Abulí, Torpedo 1936 i el seu emblemàtic personatge Luca Torelli.

Museu del Còmic Plaça de les Fontetes. La Massana.

Horaris: de dimarts a divendres de 15 h a 18 h. Dissabte de 15 h a 19 hores. Fins al 2 de juny.



-'Art a Portugal'

Del romanticisme a l’abstracció passant per d’altres moviments com el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de mitjan segle XIX fins al segle XX. L’exposició es presenta com una finestra oberta cap a la pintura portuguesa d’entre el 1850 i el 1960 amb 42 obres d’artistes com Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro. Les obres pertanyen al Museu Nacional d’Art Contemporani de Chiado (Mnac-MC) i a la Casa Museu Anastácio Gonçalves, de Lisboa.

Museu del Tabac C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria.

Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h (última visita, a les 18.30 h). Diumenge, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 25 de maig.



-'Acció primavera’

Acció primavera, proposta artística d’Alfons Valdés, estrena La Peixera, el nou espai de creació –i exhibició– que gestiona el renascut col·lectiu artístic La Xar­ranca. A la proposta, el creador plàstic i arquitecte desplega una mostra de la seva obra, en diferents disciplines i formats. Una mostra, però, que està viva, que canvia constantment, en un diàleg amb el públic, a l’estil work in progress, afegint noves peces i redistribuint les ja mostrades, en un intent d’aprofitar totes les possibilitats expressives de l’espai mateix.

La Peixera Baixos d’Art al Roc (antic CIAM). Escaldes-Engordany.

Fins al 30 d’abril.





-'Rosa Mujal'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complert, a finals d’any.

AnyósPark

La Massana.



-'Xiao Xia'

Xiao Xia, pintor originari de Nanjing, capital del sud de la Xi- na, és la primera vegada que exposa al Principat. L’exposició s’emmarca en les celebracions de l’Any Nou xinès. La mostra, gairebé una retrospectiva de l’artista, aplega un total de 27 quadres pintats entre 1988 i 2010 amb diferents tècniques, estils i sobre suports diversos. Es tracta d’una exposició comissariada pel doctor en Història de l’Art Henry Périer i organitzada en col·laboració amb la ga- leria d’art China Today de Brussel·les. Amb una llarga trajectòria i influències múltiples, Xiao Xia crea, sovint amb una economia de mitjans, obres sòbriament subtils: un art que podria semblar que és evident però que amaga una construcció d’imatges enigmàtiques. Un corpus artístic en conjunt increï- blement variat, que oscil·la constantment entre Orient i Occident. L’obra de Xiao Xia és el reflex de la personalitat complexa de l’artista, un creador a vegades discretament excèntric, que ha dedicat la seva vida a la recerca constant d’un nirvana. Actualment l’artista, gairebé retirat, treballa en la més estricta confidencialitat.

Artal Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.

Escaldes-Engordany.

Fins al 6 de maig.