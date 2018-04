Celebració del Dia de la dansa amb exhibicions i tallers oberts a la plaça Guillemó

La plaça Guillemó de la capital serà l’epicentre, diumenge, de les activitats del Dia internacional de la dansa. Des de les 11 fins a les 19 hores hi haurà actuacions, exhibicions, classes i tallers sobre diferents estils de ball oberts a tot­hom, una oferta àmplia i diversa que es preveu que atregui més d’un centenar de participants, en la tònica de l’edició passada.

La jornada està organitzada de manera conjunta per l’Aula de teatre i dansa de la Llacuna, les escoles Líquid Dansa i Souldance, i les associacions Alendoy Flamenc i We Swing Seu, que seran les encarregades d’oferir als assistents