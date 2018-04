Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 26/04/2018 a les 07:09

LA PROPOSTA DEL DIA



-'Lluís Cartes i el país dels nans'

Quatre anys són els que Lluís Cartes ha necessitat per parir el seu quart disc en solitari. I avui el presenta a casa, a l’Auditori Nacional (21.30 hores), en la temporada orquestrada pel ministeri de Cultura. Amb aquest quart disc, El país dels nans cabuts, Cartes vira notablement la direcció musical i estilística que havia seguit fins ara. S’embranca a investigar amb nous patrons, nous ritmes i noves instrumentacions. El missatge líric és el mateix que en els treballs anteriors; el canvi substancial el marca que aparca potser una mica la seva part més transcendent per explorar nous camins a través de la sàtira, la ironia i el sentit de l’humor.





INFANTIL



-'Mercat Medieval'

Mercat medieval a càrrec de les escoles de Canillo.

Edifici del telecabina (de 19 a 22 hores)

Canillo.



EXPOSICIONS



-‘L’art de Jordi Bernet’

Una petita gran mostra de l’obra de Jordi Bernet: il·lustracions, esbossos i dibuixos sobre els personatges, temes i ambients que ha creat gràficament durant al seva dilatada carrera professional. Aquesta exposició recor­re totes les etapes i els estils de la seva obra, de Kraken a Sarvan, passant per Torpedo, Clara de Noche, Custer o Tex. L’art de Jordi Bernet és senzillament únic. Jordi Bernet va començar la seva carrera, el 1960, a Bruguera, seguint els passos del seu pare i des de llavors ha col·laborat a totes les revistes mítiques de còmic com Cimoc, 1984, Metropol, Totem o Creepy. L’any 1982 es fa càrrec d’una de les sèries més famoses del còmic, amb el guionista Enrique Sánchez Abulí, Torpedo 1936 i el seu emblemàtic personatge Luca Torelli.

Museu del Còmic Plaça de les Fontetes. La Massana.

Horaris: de dimarts a divendres de 15 h a 18 h. Dissabte de 15 h a 19 hores. Fins al 2 de juny.



-'Art a Portugal'

Del romanticisme a l’abstracció passant per d’altres moviments com el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de mitjan segle XIX fins al segle XX. L’exposició es presenta com una finestra oberta cap a la pintura portuguesa d’entre el 1850 i el 1960 amb 42 obres d’artistes com Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro. Les obres pertanyen al Museu Nacional d’Art Contemporani de Chiado (Mnac-MC) i a la Casa Museu Anastácio Gonçalves, de Lisboa.

Museu del Tabac C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria.

Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h (última visita, a les 18.30 h). Diumenge, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 25 de maig.



-'Acció primavera’

Acció primavera, proposta artística d’Alfons Valdés, estrena La Peixera, el nou espai de creació –i exhibició– que gestiona el renascut col·lectiu artístic La Xar­ranca. A la proposta, el creador plàstic i arquitecte desplega una mostra de la seva obra, en diferents disciplines i formats. Una mostra, però, que està viva, que canvia constantment, en un diàleg amb el públic, a l’estil work in progress, afegint noves peces i redistribuint les ja mostrades, en un intent d’aprofitar totes les possibilitats expressives de l’espai mateix.

La Peixera Baixos d’Art al Roc (antic CIAM). Escaldes-Engordany.

Fins al 30 d’abril.





-'Rosa Mujal'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complert, a finals d’any.

AnyósPark

La Massana.