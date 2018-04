Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:59

LA PROPOSTA:



-'INAUGURACIÓ D'ACCIÓ PRIMAVERA'

Acció primavera, proposta artística d’Alfons Valdés, estrena La Peixera, el nou espai de creació –i exhibició– que gestiona el renascut col·lectiu artístic La Xarranca. A la proposta, el creador plàstic i arquitecte desplega una mostra de la seva obra en diferents disciplines i formats. Una mostra, però, que està viva, que canvia constantment, en un diàleg amb el públic, a l’estil work in progress, afegint noves peces i redistribuint les ja mostrades, en un intent d’aprofitar totes les possibilitats expressives de l’espai mateix.

La Peixera (20 hores)

Baixos d’ArtalRoc (antic CIAM)

Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril



CONFERÈNCIES:



-'JORNADA LITERÀRIA'

Jornada literària organitzada per l’ambaixada d’Espanya en col·laboració amb el comú de Sant Julià de Lòria amb motiu del XXV aniversari de les relacions diplomàtiques entre Espanya i el Principat. Començarà a les deu del matí amb la presentació, a càrrec del cònsol major lauredià, Josep Vila, i l’ambaixador Manuel Montobbio. A les 10.30 hores, conferència inaugural: A l’imaginari de l’altre, una relació literària, a càr­rec d’Àlex Broch. A les 11.45, primer debat, amb Joan Burgués i Antoni Morell, moderat novament per Broch. A la tarda, taules rodones sobre narrativa (15.30 hores) i poesia (17.45). Per acabar, espectacle teatral: Espanya-Andorra: notes de viatge, creat per Ester Nadal i Joan Ollé i protagonitzat per Jonaina Salvador (veu) i Òscar Machancoses (composició i piano).

Centre Cultural i de Congressos Lauredià

(A partir de les 10 hores)

Sant Julià de Lòria.



INFANTIL:



-'TALLER'

La biblioteca comunal d’Encamp, amb Patricia Calleja, ofereix un taller adreçat a infants a partir dels 7 anys en què els participants realitzaran una rosa de feltre que envoltaran amb un pot de vidre reciclat, evocant la rosa del conte del Petit Príncep.

Biblioteca Comunal (18 hores)

Encamp.



EXPOSICIONS:



-'XIAO XIA, PROTAGONISTA A ARTALROC'

Amb una llarga trajectòria i influències múltiples, Xiao Xia crea, sovint amb una economia de mitjans, obres sòbriament subtils: un art que podria semblar que és evident però que amaga una construcció d’imatges enigmàtiques. Un corpus artístic en conjunt increïblement variat, que oscil·la constantment entre Orient i Occident. L’obra de Xiao Xia és el reflex de la personalitat complexa de l’artista, un creador a vegades discretament excèntric, que ha dedicat la seva vida a la recerca constant d’un nirvana. Actualment l’artista, gairebé retirat, treballa des del 2006 en la més estricta confidencialitat.

Art al Roc (antic CIAM)

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Fins al 6 de maig.



-‘ALLÉS ET VENUES', QUATRE SEGLES D'ART’

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Es tracta d’una aproximació a les diferents cultures del passat, que permetrà conèixer més en profunditat tant la rutina de les diferents ciutats europees i nord-americanes, sinònims de civilització per a gran part de la societat de l’època, com del bullici i l’efervescència de les diferents colònies occidentals com per exemple Martinica, Nassau o Igaraçu. Són 22 paisatges que comparteixen el mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de setembre.



-'PORTUGAL E A GRANDE GUERRA'

La càtedra Camões de la Universitat d’Andorra organitza en col·laboració amb el Museu del Tabac l’exposició Portugal e a Grande Guerra. Coordinada per l’historiador Miguel Bandeira, de la Universitat de Lisboa, la mostra qüestiona i explora els orígens, l’impacte i les memòries de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), analitzant diversos aspectes de la participació portuguesa en aquell conflicte global. A través d’una minuciosa documentació fotogràfica, s’hi tracten els motius polítics, els moviments socials, el paper de les dones, el món de les trinxeres, els fronts africà i europeu i els impactes duradors del conflicte en la memòria col·lectiva. La mostra es relaciona amb Art a Portugal, 1850-1960, especialment a través de dues obres d’Adriano de Sousa Lopes (Vigidal, 1879-Lisboa, 1944) titulades Portugal na Grande Guerra, dos aiguaforts sobre paper datats el 1918.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 h a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h).

Fins al 25 de maig.



-'BOIX , EL FOTÒGRAF DE MAUTHAUSEN'

Primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix Campo (Barcelona 1920 -París, 1951), que en mostra la vida i la professió. La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que informa sense indiferència, amb una Kodak o una Leica. Fotògraf compromès amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels republicans deportats. Francesc Boix nasqué en el si d’una família republicana i catalanista. El cop d’estat feixista del general Franco, l’any 1936, el determinà a recórrer els fronts de la guerra civil per documentar els esdeveniments. Boix es trobà entre els soldats i la població civil que, després de la desfeta republicana, cercaven refugi a l’altra banda dels Pirineus, fins que fou enrolat en la 28a companyia de treballadors estrangers, on caigué presoner dels alemanys el juny del 1940.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 19 de maig.



-'CAMILLE LEPAGE, FOTOPERIODISTA'

Exposició itinerant pels centres de batxillerat de l’escola andorrana i Ordino (després de passar pel Lycée i la seu d’ATV) de les imatges que va captar la jove reportera Camille Lepage, que va partir, amb escassos recursos i una motxilla a l’esquena, cap al Sudan, per deixar testimoni d’una guerra cruenta però pràcticament desconeguda a Occident. El 12 de maig del 2014, el comboi en què viatjava va caure en una emboscada i ella va morir, víctima del foc creuat. Una part del treball que va realitzar en aquell any i escaig es pot contemplar en aquesta exposició, organitzada per l’ambaixada de França en el marc de la Saison Culturelle.



-'ROSA MUJAL I GIRASOL BLANCO'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complet, a final d’any.

AnyósPark

La Massana.

Fins al 30 d’abril.



-‘I AM ABLE’

Projecte artístic i documental I am Able (Jo soc capaç), en la qual un jove amb síndrome de Down, Quim Vilamajó, utilitza l’art per reivindicar les capacitat de totes les persones. L’exposició, que es podrà visitar fins dissabte 28 d’abril, ha estat produïda per l’Institut d’Estudis Ilerdencs i compta amb la col·laboració de Down Lleida, Segre, Lleida TV i Postureig Lleida. I am Able és un projecte singular i inèdit, col·laboratiu i de caràcter transmèdia. Consta d’una exposició multidisciplinària, que mostra fotografies i textos realitzats per Quim Vilamajó, un vídeo en gran format on en Quim parla sobre la seva experiència vital –de les capacitats, de l’amistat, de la relació amb la família, de les il·lusions, o de la mort–.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores; dissabte, d’11 a 14 hores.

La Seu d’Urgell

Fins al 28 d’abril.