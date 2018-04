El poeta a la seva illa

“23 d’abril. He fet els 83!” Del poeta britànic James Kirkup (1918-2009) a penes se’n coneix res de la vida que, en silenci, va viure al seu retir de les Bons durant dues dècades. Una exposició al Consell, inaugurada ahir, en revelarà alguns detalls.

Kirkup va néixer un 23 d’abril a la localitat britànica de South-Shields. “És també el dia de Shakespeare i el de Sant Jordi, el sant català local”, recull al diari personal, un dels documents amb què han treballat –i encara hi ha feina per endavant– Alfons Codina i Júlia Fernández, coordinador de Patrimoni i responsable de la Biblioteca Nacional, per confegir aquesta exposició, que tindrà continuïtat al llarg de l’any, amb la publicació d’una traducció del poemari An Island in the Sky, que Kirkup va dedicar a Andorra. El volum inclourà els textos originals, amb una traducció de Txema Díaz