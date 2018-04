'La caja de música', de Franch: ciència-ficció per reflexionar sobre la identitat i la memòria

Agustí Franch es mou de gènere en gènere, del teatre al relat infantil i d’aquí a la ciència-ficció. Aquesta última clau és la que va fer servir per a La caja de música (editada per Mesclant com altres narracions seves), novetat amb què torna a sortir a la palestra de Sant Jordi. “Tot i que humilment, ja sé que aquesta és una data per vendre els llibres mediàtics o els que tenen darrere una casa gran”, admet. “Jo en realitat em pregunto si val la pena treure una novetat en aquesta època i quedar sepultat per la gran massa.”

Però dubtes