Cultura renova la col·laboració amb el Cor de Petits Cantors

Actualitzada 20/04/2018 a les 17:37

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, i el president del Cor dels Petits Cantors, Carles Ensenyat, han signat aquest matí la renovació del conveni de col·laboració. Aquesta col·laboració té l'objectiu de fomentar el cant coral i desenvolupar la sensibilitat musical, tant en l'àmbit nacional com internacional, de la població. Aquest nou conveni estipula la realització d'un mínim de deu concerts, quatre dels quals han de ser al país i els altres poden ser a l'estranger, i la subvenció de 65.000 euros anuals per a la seva realització.

El primer conveni entre el ministeri i la coral es va signar l'any 2012 i es va renovar el 2014, actualment havia expirat. El ministeri manté els mateixos objectius, amb el document rubricat avui, dels convenis anteriors, és a dir, garantir el funcionament de la formació coral i el creixement artístic dels seus joves membres.