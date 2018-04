“L'humor ha de ser arriscat; a no arriscar-se se li diu ser senador”

Els companys l’anomenen ‘el còmic il·lustrat’. i la dona diu que educa alhora que entreté. aquesta nit arriba al centre de congressos, amb ‘bytheway’. és clar, sobre americans

Encara ens queda molt per aprendre dels americans. És el que repeteix incansable Goyo Jiménez, leitmotiv principal de bona part dels seus monòlegs televisius i espectacles. Com Bytheway –“es podria haver dit Por el camino, però em sonava massa a Escrivá de Balaguer”–, que presenta aquesta nit al Centre de Congressos de la capital, debut andorrà de la mà de Quelcom.



Parlarà dels americans, però no únicament.

Parlo de mil coses. Per exemple, de com et condiciona la vida dir-te Gregorio, que sembla nom de campió de petanca. De fet, jo no entenc per què els diuen noms propis si no som