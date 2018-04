Un saló amb dinosaures i nous valors

Jordi Bernet n’aixeca el teló recordant personatges com Clara de Noche

El 22è saló La Massana Còmic serà, segons el seu màxim artífex, Joan Pieras, “un còctel molt ben lligat i que espero que no embor­ratxi”. Al còctel hi ha un part important de dinosaures del còmic i la novel·la gràfica, gent com Jan –tan a la cresta de l’onada ara que el seu Superlópez passa a la gran pantalla, encarnat per Dani Rovira– o Rubén Pellejero, que ha fet reviure l’emblemàtic Corto Maltés “com si fos un Hugo Pratt ressuscitat”, en paraules de Pieras. També Jordi Bernet, que obre foc a l’edició d’enguany amb una exposició ja muntada al Museu