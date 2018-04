“Hi ha una part de nosaltres que ens complica la vida”

Un dels grans de l'escena. Passarà demà pel Claror amb 'Cyrano de Bergerac'

Cyrano de Bergerac, l’antiheroi d’Edmond Rostand, puja demà al Claror lauredià. Bé, el personatge encarnat en un dels grans de l’escena: Lluís Homar.



Què té aquest Cyrano?

El que té és un Cyrano per ell mateix, l’essència, diguem-ne: està tot condensat, li hem tret l’espectacularitat, la part de capa i espasa, i ens queda el Cyrano en estat pur. Com al Terra Baixa que vam fer a Andorra. L’obra té com trenta personatges. Nosaltres ho fem amb cinc actors i nou personatges, però l’essència de l’obra hi és tota: planteja el nas que portem cadascú.



Aquesta és l’essència?

Ens agrada una frase del text: