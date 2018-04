'El flautista d'Hamelín', al Comunal

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 14/04/2018 a les 07:14

LA PROPOSTA:



-'EL FLAUTISTA D'HMELÍN', AL COMUNAL'

El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, en el marc del projecte educatiu, que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família, organitza el concert El flautista d’Hamelín de La Maquineta Produccions. És un espectacle on es combina la intervenció d’un músic i un actor professionals, amb la interpretació en directe d’instruments musicals i un enregistrament d’efectes sonors i peces musicals. El concert està recomanat per a infants de tres a vuit anys.

Teatre Comunal (17 hores)

Andorra la Vella.



JOVES:

-'ENCAMP NIT'

Novena edició de l’Encamp Nit, organitzada pel departament de Joventut del comú i amb un seguit d’activitats adreçades a joves d’entre dotze i vint anys. Enguany, amb taller i exhibició de rap, amb Skone i Chuty, dos rapers espanyols que s’han destacat en la Red Bull Batalla de Galls. Els assistents també podran participar en tallers com el de parkour de Leo Urban i exhibicions de les escoles Areaesport, Líquid Dansa, TC Company i Primer Pas.

Complex esportiu i sociocultural (a partir de les 20 hores)

Encamp.



-'EMPRENEDORS'

3a Trobada de joves emprenedors. Amb el següent programa:

11 h: Emprendre de forma eficaç i eficient, conferència a càr­rec de Joan Boluda, consultor de màrqueting en línia, formador especialitzat en màrqueting digital i professor associat a Esade Executive Education.

16 h: El nou heroi. La nova figura de l’emprenedor com a impulsor de canvi en l’era digital, conferència a càrrec d’Euge Oller, del canal de YouTube Emprende aprendiendo, i Miquel Román, del canal de YouTube Los secretos de la vida.

17.30 h: Nous reptes i oportunitats de l’emprenedoria, taula rodona de joves emprenedors d’Andorra, coordinada per Donna Alcalà, sòcia de la firma Emindset Law Firm, SL.

18.30 h: piscolabis networking per als participants.

Centre de Congressos

Andorra la Vella.





MÚSICA:



-'VERMUT MUSICAL: DANIEL CROS'

El barceloní Daniel Cros, acabat d’arribar de la gira llatinoamericana, torna a Andorra amb No más canciones tristes.

La Fada Ignorant (13 h)

Andorra la Vella.



INFANTIL:



-'ANDORRA KIDS FILM FESTIVAL'

Propostes en el marc de la quarta edició del certamen a Andorra. La jornada comença amb Les enfants terribles (51 minuts), sessió de curtmetratges per a infants majors de 3 anys, amb treballs presentats al Festival international du Court Métrage de Clermont-Ferrand –el més important del món en el seu gènere–. A partir de les dotze, La revolta dels contes (58 minuts), una revisió moderna i políticament incorrecta de clàssics de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i intel·ligents que ha estat nominada als premis Oscar 2018. Ambdues propostes, al Prat del Roure escaldenc. A la tarda, l’activitat es desplaça a l’Fnac, amb Una mà de contes, que convida a endinsar-se en el món de l’art i la literatura, de la música i els mitjans audiovisuals, de la mà dels contes, contes de viatges, contes del món, contes d’animals, de por, fets amb objectes quotidians, contes de matemàtiques, contes de petons. Un dels programes de Televisió de Catalu­nya més vistos arreu del món.

Diversos emplaçaments



ACTES POPULARS:



-‘VIDE DRESSING'’

Venda de roba i complements de segona mà.

Sala de la Closeta (11 hores)

La Massana.



EXPOSICIONS:



-'BOIX , EL FOTÒGRAF DE MAUTHAUSEN'

Primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix Campo (Barcelona 1920 -París, 1951), que en mostra la vida i la professió. La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que informa sense indiferència, amb una Kodak o una Leica. Fotògraf compromès amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels republicans deportats. Francesc Boix nasqué en el si d’una família republicana i catalanista. El cop d’estat feixista del general Franco, l’any 1936, el determinà a recórrer els fronts de la guerra civil per documentar els esdeveniments. Boix es trobà entre els soldats i la població civil que, després de la desfeta republicana, cercaven refugi a l’altra banda dels Pirineus, fins que fou enrolat en la 28a companyia de treballadors estrangers, on caigué presoner dels alemanys el juny del 1940.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 19 de maig.



-'CAMILLE LEPAGE, FOTOPERIODISTA'

Exposició itinerant pels centres de batxillerat de l’escola andorrana i Ordino (després de passar pel Lycée i la seu d’ATV) de les imatges que va captar la jove reportera Camille Lepage, que va partir, amb escassos recursos i una motxilla a l’esquena, cap al Sudan, per deixar testimoni d’una guerra cruenta però pràcticament desconeguda a Occident. El 12 de maig del 2014, el comboi en què viatjava va caure en una emboscada i ella va morir, víctima del foc creuat. Una part del treball que va realitzar en aquell any i escaig es pot contemplar en aquesta exposició, organitzada per l’ambaixada de França en el marc de la Saison Culturelle.



-'PANORÀMICA SOBRE L'ART PORTUGUÉS'

Del romanticisme a l’abstracció passant per altres moviments com el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de meitat del segle XIX fins al segle XX. L’exposició es presenta com una finestra oberta cap a la pintura portuguesa d’entre 1850 i 1960 amb 42 obres d’artistes com Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: diumenges, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h). Fins al 25 de maig.



-'L’ART XINÈS, AMB XIAO XIA'

Xiao Xia Andorra, pintor originari de Nanjing, capital del sud de la Xina, és la primera vegada que exposa al Principat. L’exposició s’emmarca en les celebracions de l’any nou xinès. La mostra, gairebé una retrospectiva de l’artista, aplega un total de 27 quadres pintats entre el 1988 i el 2010 amb diferents tècniques, estils i sobre suports diversos.

Art al Roc (antic CIAM)

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Fins al 6 de maig.



-'ROSA MUJAL I GIRASOL BLANCO'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complet, a final d’any.

AnyósPark

La Massana.

Fins al 30 d’abril.



-‘ALLÉS ET VENUES’

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Es tracta d’una aproximació a les diferents cultures del passat, que permetrà conèixer més en profunditat tant la rutina de les diferents ciutats europees i nord-americanes, sinònims de civilització per a gran part de la societat de l’època, com del bullici i l’efervescència de les diferents colònies occidentals com per exemple Martinica, Nassau o Igaraçu. Són 22 paisatges que comparteixen el mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de set