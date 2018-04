Un espai d'art multidisciplinar a la Peixera

La sala acollirà mostres en transformació, sota la gestió del col·lectiu artisic La nova Xarranca

El Govern d'Andorra ha cedit l'espai ubicat sota l'Art del Roc l'entitat cultural La nova Xarranca. La Peixera acollirà a partir d'ara exposicions i actuacions d'artistes de diferents àmbits. "Serà un espai dedicat per a actes artístics i polivalent, per a totes les disciplines i volem que sigui de lliure creació", ha explicat l'artista Helena Guàrdia.

La primera exposició que acull la sala és una creació d'Alfons Valdés sobre la primavera que està en transformació. "Normalment les sales d'exposicions comencen amb una inauguració i l'obra queda dipositada fins al final, aquí es comença per l'obra poc a poc i s'inaugura al final", ha indicat l'artista.

Altres creadors que participaran del projecte són l'escultor Philippe Lavail o Emma Regaga, qui realitzarà una performance.

Aquest espai funcionarà com una galeria d'art que pot veure a través dels seus vidres qualsevol ciutadà o turista que passegi per la zona.