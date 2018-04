Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA:



-‘‘Quin/a cony/a’, de Líquid Dansa

Adossats s’emmarca en la 52a Temporada de Teatre. L’obra transcorre un 23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora... Una família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El pare del Jordi, l’avi, es diu Jordi; el fill del Jordi, el net, també es diu Jordi. Amb Jordi Bosch, Rosa Rernom, Carles Canut, Ramon Madaula, Marieta Sánchez Martínez i Guillem Balart

Teatre Comunal (21.30 hores)

Andorra la Vella.



LLIBRES:



-‘Vacances de xics’

Presentació del llibre Vacances de xics, segona aventura literària de Pilar Burgués. Les vivències d’una nena durant les vacances estiuenques en un poble petit a la dècada dels seixanta són el fil conductor d’una trentena de relats curts, ingenus i alegres.

Centre cultural la Llacuna

(19.30 hores)

Andorra la Vella.



-‘Catarsi II: silenci’

Joan Aguilar presenta Catarsi II: silenci, editat per Salòria. El poemari és fruit de les reflexions i experiències vitals de l’autor, una catarsi en què Aguilar s’expressa en els tres temes fonamentals de la poesia: el sentit de la vida, la natura i la mort.

Fòrum Fnac (19.30 hores)

Andorra la Vella.



CONFERÈNCIES:



-‘Arquitectura’

En el marc del segon Cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra i en col·laboració amb el Govern s’emmarca la conferència Donada la solució, trobar el problema, a càrrec de Lluís Clotet, que va ser Premi nacional d’arquitectura 2010 a Espanya. El ponent exposarà una sèrie de reflexions sobre les relacions entre arquitectura i decoració. L’adequació del dipòsit d’aigua per regar els jardins del parc de la Ciutadella a Barcelona i la sala de lectura de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra il·lustrarà aquestes consideracions.

Sala d’actes de MoraBanc (18.30 h)

Andorra la Vella.



-'La casa de Carlota'

Presentació del projecte, a càr­rec de Josep Maria Batalla.

Sala de conferències Andbank (19 hores)

Escaldes-Engordany.



EXPOSICIONS:



-'Boix, el fotògraf de Mauthausen'

Primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix Campo (Barcelona 1920 -París, 1951), que en mostra la vida i la professió. La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que informa sense indiferència, amb una Kodak o una Leica. Fotògraf compromès amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels republicans deportats. Francesc Boix nasqué en el si d’una família republicana i catalanista. El cop d’estat feixista del general Franco, l’any 1936, el determinà a recórrer els fronts de la guerra civil per documentar els esdeveniments. Boix es trobà entre els soldats i la població civil que, després de la desfeta republicana, cercaven refugi a l’altra banda dels Pirineus, fins que fou enrolat en la 28a companyia de treballadors estrangers, on caigué presoner dels alemanys el juny del 1940.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 19 de maig.



-'Camille Lepage, fotoperiodista'

Exposició itinerant pels centres de batxillerat de l’escola andorrana i Ordino (després de passar pel Lycée i la seu d’ATV) de les imatges que va captar la jove reportera Camille Lepage, que va partir, amb escassos recursos i una motxilla a l’esquena, cap al Sudan, per deixar testimoni d’una guerra cruenta però pràcticament desconeguda a Occident. El 12 de maig del 2014, el comboi en què viatjava va caure en una emboscada i ella va morir, víctima del foc creuat. Una part del treball que va realitzar en aquell any i escaig es pot contemplar en aquesta exposició, organitzada per l’ambaixada de França en el marc de la Saison Culturelle.



-'Panoràmica sobre l’art portuguès'

Del romanticisme a l’abstracció passant per altres moviments com el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de meitat del segle XIX fins al segle XX. L’exposició es presenta com una finestra oberta cap a la pintura portuguesa d’entre 1850 i 1960 amb 42 obres d’artistes com Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: diumenges, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h). Fins al 25 de maig.



-'L’art xinès, amb Xiao Xia'

Xiao Xia Andorra, pintor originari de Nanjing, capital del sud de la Xina, és la primera vegada que exposa al Principat. L’exposició s’emmarca en les celebracions de l’any nou xinès. La mostra, gairebé una retrospectiva de l’artista, aplega un total de 27 quadres pintats entre el 1988 i el 2010 amb diferents tècniques, estils i sobre suports diversos.

Art al Roc (antic CIAM)

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Fins al 6 de maig.



-'Rosa Mujal i Girasol Blanco'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complet, a final d’any.

AnyósPark

La Massana.

Fins al 30 d’abril.



-‘Allées et venues’

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Es tracta d’una aproximació a les diferents cultures del passat, que permetrà conèixer més en profunditat tant la rutina de les diferents ciutats europees i nord-americanes, sinònims de civilització per a gran part de la societat de l’època, com del bullici i l’efervescència de les diferents colònies occidentals com per exemple Martinica, Nassau o Igaraçu. Són 22 paisatges que comparteixen el mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de setembre.