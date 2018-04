L'Escena treu el nas frontera enfora

Recupera la filosofia i empenta original de servir com a plataforma per exportar teatre del país

Quan l’any 2007 se signaven els estatuts de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), es presentava com un projecte ambiciós, creat amb la intenció de donar sortida al teatre (més encara: incloïa produccions musicals i cinematogràfiques) de factura andorrana. La posada en escena de Borís I el 2006 va ser precursora d’aquesta diguem-ne grandesa de mires i en la mateixa línia seguiria la producció l’any següent d’Un tramvia anomenat desig, que va aconseguir tancar una gira per Catalunya. Als orígens de l’ENA hi havia també la intenció de col·laborar amb l’Escena Nacional de Foix i l’Arieja i escenaris catalans. Tots els plans,