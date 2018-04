'Solo' debuta al Festival de Màlaga

El film, on participa la productora andorrana Imminent, es presenta en la secció oficial però fora de concurs

Un no parar. Imminent Produccions, l’empresa que dirigeix Josep Pozo, està immersa en un mar de projectes que van prenent forma i d’entre els quals treu el cap Solo, film protagonitzat per Alain Hernández i Aura Garrido, que es presentarà el proper dia 17 davant públic i crítica al Festival de Màlaga. No entra en competició (entre altres raons, una d’ètica: Garrido forma part del jurat del certamen), però, dins de la selecció oficial del concurs, a la secció Málaga Première.

Un bon començament, considera Pozo, que en aquest cas es va implicar com a coproductor i una bona manera “de