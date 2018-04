Actualitzada 09/04/2018 a les 07:21

Fins al 27 d’abril es pot visitar a la sala d’exposicions la Cuina de la Seu d’Urgell la instal·lació I am Able, de Quim Vilamajó i Jesús Vilamajó, un projecte singular i inèdit, col·laboratiu i de caràcter transmèdia. En aquest projecte artístic i documental, el jove amb síndrome de Down, Quim Vilamajó, utilitza l’art per a reivindicar les capacitats de totes les persones.