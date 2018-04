Electrònica, vinils i adrenalina

No trigarà, assegura, a impulsar segell propi un cop faci el pas de gegant de DJ a productor. Marcos Martínez, argentí establert a Andorra, va fer les primeres passes com a discjòquei al país fa una dècada. Avui punxa per Europa. Com la petita gira que iniciarà dijous vinent.