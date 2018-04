Somio peixos de colors

Eva Martínez, ‘Zoe’, s’ha posat a les ordres de la narradora més jove per a qui ha treballat: Al·legra Esteve. Onze anys i filla seva, autora de ‘6 peixos en un test’ (Anem Editors). Però res de relació mare-filla, assegura, sinó col·laboració de professional a professional.

El llibre, on els contes estan il·lustrats per l’artista plàstica Zoe, el va començar a concebre l’autora pràcticament en secret. Això és el que explica la mare, si més no, qui jura que mai no va empè­nyer la filla per aquest camí. És més, ni tan sols li coneixia cap vena literària ni sabia que la petita hagués escrit res més enllà dels deures escolars. “De vegades, quan la portava al llit, sí que em deia que estava escrivint, però jo pensava en diaris preadolescents.”

Doncs no, error de mare. A l’Al·legra el que li havia empès la imaginació va ser