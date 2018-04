Uns 130 espectadors a la preestrena de 'Fèlix' al cine

Al voltant de 130 persones es van aplegar ahir a una de les sales dels cinemes Illa Carlemany per assistir a la preestrena de la sèrie Félix, una producció rodada al Principat sota la direcció de Cesc Gay i que està protagonitzada per Leonardo Sbaraglia. Aquest centenar i escaig d’espectadors van estar convidats per Andorra Telecom.

Pel que fa a la sèrie, de Movistar, s’estrena avui. Sis episodis que narren la peripècia d’un professor sense molt d’èxit que persegueix una dona misteriosa, en clau de thriller romàntic.