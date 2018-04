Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 06/04/2018 a les 07:18

LA PROPOSTA:



-'El Carnaval d’Encamp, últim dia'

Retrospectiva d’un acte anomenat Carnaval que a Encamp és i serà immortal, un recull d’imatges i vídeos realitzat per Lluís Dejuan i Rubén Calvo que narra l’evolució del Carnaval d’Encamp i que pretén ser, segons els artistes, “un homenatge a una de les festes tradicionals més arrelades i estimades al poble encampadà”. Tanmateix, l’exposició es complementarà amb una trentena d’imatges antigues del Carnaval d’Encamp, recopilades per Dejuan, i amb material que utilitza la comissió de festes durant les representacions més tradicionals.

Sala d’exposicions del comú d’Encamp

Horari: de 8 a 15 h.



LLIBRES:



-'6 peixos en un test

Presentació del llibre 6 peixos en un test, amb l’assistència de Josep Dallerés (editor) Al·legra (autora del text) i Zoe (il·lustradora).

La Fada Ignorant (19 hores)

Andorra la Vella.



INFANTIL:



-‘El Petit Príncep’

Projecció de la pel·lícula d’animació El Petit Príncep, de Mark Osborne, adaptació del llibre de Saint-Exupéry que agafa elements del conte per crear una història original que se centra en una nena petita que s’està preparant per entrar en una important acadèmia. Impulsada per la seva mare, la petita es programarà un estiu dedicat als estudis, però coneixerà el seu excèntric veí que li ensenyarà tot un món de fantasia i li explicarà les seves aventures amb el Petit Príncep. Prèviament, durant tot el dia, la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa oferirà una exposició bibliogràfica sobre El Petit Príncep, on es podrà trobar exemplars en diferents idiomes del famós llibre d'Antoine Saint-Exupéry. El motiu de la mostra és la celebració del 75è aniversari de la publicació d'aquest llibre.

Sala de conferències del centre esportiu del Pas de la Casa

(170 hores)

Encamp.



EXPOSICIONS:



-'L’art xinès, amb Xiao Xia'

Xiao Xia Andorra, pintor originari de Nanjing, capital del sud de la Xina, és la primera vegada que exposa al Principat. L’exposició s’emmarca en les celebracions de l’any nou xinès. La mostra, gairebé una retrospectiva de l’artista, aplega un total de 27 quadres pintats entre el 1988 i el 2010 amb diferents tècniques, estils i sobre suports diversos.

Art al Roc (antic CIAM)

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Fins al 6 de maig.



-'Rosa Mujal i Girasol Blanco'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complet, a final d’any.

AnyósPark

La Massana.

Fins al 30 d’abril.



-‘Allées et venues’

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Es tracta d’una aproximació a les diferents cultures del passat, que permetrà conèixer més en profunditat tant la rutina de les diferents ciutats europees i nord-americanes, sinònims de civilització per a gran part de la societat de l’època, com del bullici i l’efervescència de les diferents colònies occidentals com per exemple Martinica, Nassau o Igaraçu. Són 22 paisatges que comparteixen el mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de setembre.



-‘Portugal e a grande guerra’

La càtedra Camões de la Universitat d’Andorra organitza en col·laboració amb el Museu del Tabac l’exposició Portugal e a Grande Guerra. Coordinada per l’historiador Miguel Bandeira, de la Universitat de Lisboa, la mostra qüestiona i explora els orígens, l’impacte i les memòries de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), analitzant diversos aspectes de la participació portuguesa en aquell conflicte global. A través d’una minuciosa documentació fotogràfica, s’hi tracten els motius polítics, els moviments socials, el paper de les dones, el món de les trinxeres, els fronts africà i europeu i els impactes duradors del conflicte en la memòria col·lectiva. La mostra es relaciona amb Art a Portugal, 1850-1960, especialment a través de dues obres d’Adriano de Sousa Lopes (Vigidal, 1879-Lisboa, 1944) titulades Portugal na Grande Guerra, dos aiguaforts sobre paper datats el 1918.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria.

Fins al 25 de maig.



-'Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen'

Primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix Campo (Barcelona 1920 -París, 1951), que en mostra la vida i la professió. La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que informa sense indiferència, amb una Kodak o una Leica. Fotògraf compromès amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels republicans deportats. Francesc Boix nasqué en el si d’una família republicana i catalanista. El cop d’estat feixista del general Franco, l’any 1936, el determinà a recórrer els fronts de la guerra civil per documentar els esdeveniments. Boix es trobà entre els soldats i la població civil que, després de la desfeta republicana, cercaven refugi a l’altra banda dels Pirineus, fins que fou enrolat en la 28a companyia de treballadors estrangers, on caigué presoner dels alemanys el juny del 1940.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 19 de maig.