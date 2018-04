El Festival internacional de pallasses torna després de nou anys

La directora artística del FIPA, Pepa Plana, ha assenyalat que el projecte serveix per "reivindicar la presència de les dones pallasses, perquè som un col·lectiu invisible"

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:48

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella acollirà de nou el Festival internacional de pallasses, que tindrà lloc entre el 3 i el 6 de maig. Després de nou anys d'absència, ara es recupera sota la direcció artística de Pepa Plana i amb un pressupost de 20.000 euros. El programa inclou un total de sis espectacles, entre ells el Paradís Pintat, on Plana s'autoprograma per primer cop, i els de dos noms de referència com són Nola Rae o la suïssa Masha Dimitri, que oferirà l'espectacle en primícia. També es podrà gaudir de tres sessions per als adults en les anomenades Nits Golfes, que tindran lloc a La Fada Ignorant. A més, enguany, la qüestió dels refugiats i la migració estarà present en bona part de les funcions.

La directora artística del FIPA, Pepa Plana, s'ha mostrat "molt contenta" per la recuperació del festival i ha assenyalat que el projecte serveix per "reivindicar la presència de les dones pallasses, perquè som un col·lectiu invisible". D'altra banda, el cònsol menor i conseller de Cultura, Marc Pons, ha reconegut que el pressupost aquest any és més limitat, però que això no significa que en futures edicions no pugui ser més generós perquè el festival "torna amb la voluntat de quedar-se i créixer". Les entrades es posaran a la venda la setmana vinent amb un preu que oscil·la entre els 5 i 10 euros.