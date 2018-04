Tres no són multitud

Tres caps per pensar i sis mans per posar-se a l’obra, així han concebut i enllestit ‘El rumor de los insectos por la noche’ Àlex Puig, David Arrabal i Martín Blanco. Que no és un llibre de relats independents, sinó una novel·la en tres episodis curosament lligats.