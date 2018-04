Borja Fernández, un moment “màgic” ballant a Lisboa

Actualitzada 02/04/2018 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

El jove ballarí Borja Fernández Vilaplana descriu com un moment “màgic” l’oportunitat de ballar, recentment, al Museu de l’Aigua de Lisboa, on va protagonitzar un espectacle en solitari –concebut per la coreògrafa Maria Rovira– amb el qual representava Andorra en el marc de la Festa de la francofonia. Eolo, la coreografia que va interpretar, està basada en l’Odissea d’Homer, text en què s’han basat per parlar de la tragèdia dels refugiats, de l’èxode continu d’éssers humans que se segueix vivint al segle XXI sense que sembli haver-hi remei.

L’actuació va tenir lloc en un emplaçament “espectacular i màgic”, diu Fernández Vilaplana, entusiasmat després de l’espectacle, més encara del que ho estava abans. Recalca la comunicació que va poder establir amb el públic, abundant. I la bona oportunitat que ha representat per a la seva carrera ballar en un esdeveniment com aquest.

El jove artista, nascut a Andor­ra la Vella el 1992, ha ballat amb companyies espanyoles en indrets com el Mercat de les Flors.