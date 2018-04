A la novel·la negra via Merlí

Víktor és un jove alemany de classe baixa que neix a final del segle XIX i que, d’alguna manera, donarà la clau per resoldre uns assassinats al Cambridge dels nostres dies. És el punt de partida de ‘Nunca hallarás la paz’, debut literari de Marc Ribert. Amb vint anys.

Ribert (Escaldes-Engordany, 1997) estudia en l’actualitat tercer d’Arquitectura a Navarra. “No seria feliç fent una altra cosa”, assegura. Excepte que es tracti d’escriure. Activitat que, considera, en realitat està molt lligada a la concepció d’edificis: “Hauries de veure com es defensen els projectes, com s’expliquen, tot és molt literari, ple de metàfores.” Així lliguen les dues passions i així s’entén que amb vint anys publiqui aquesta primera novel·la, gènere policíac “amb matisos filosòfics”, segons la fitxa descriptiva. Aquests matisos procedeixen dels pensaments i reflexions que li van procurar les classes de filosofia del professor Ramon Mansilla, al Sant Ermengol. No