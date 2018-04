Abel Tomàs, de nou amb l'ONCA per interpretar Haydn

Actualitzada 01/04/2018 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

Abel Tomàs, un dels músics més reputats del panorama català en l’actualitat i membre del prestigiós Quartet Casals, torna a posar-se al capdavant de l’ONCA com a concertino director –és el segon cop que el conviden– per a la producció que estrenaran el proper dia 7, dissabte, a l’església de Sant Esteve i repetiran el 12 al Palau de la Música Catalana: Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu, de Joseph Haydn. El concert també comptarà amb la intervenció del poeta Josep Padrals, que actuarà com a narrador. “Era important comptar amb una part de paraula” en el muntatge, va explicar el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, durant la presentació de la temporada d’enguany de l’orquestra. Es van adreçar a Padrals perquè escrivís aquests versos a partir de la música i perquè els recités a l’escenari, amb una veu que, va assegurar Claret, “aconsegueix omplir l’escenari”.

Serà un espectacle amb entrada lliure (fins a omplir aforament) que començarà a partir de les 20.30 hores.