“Molts companys lluitem per dignificar la música de carrer”

El Sax Fest viu avui la que probablement és la jornada més vistosa i participativa, el concurs de bandes que desfilaran al llarg de tot el dia pels carrers i places de la capital

Fundador de La Bandarra Street Orkestra, el percussionista català Pau Bandarra –òbviament no és el nom amb què el van cristianar– organitza des de fa tres anys el Walking Street Music, la jornada que el Sax Fest dedica a les bandes de carrer. Una diguem-ne disciplina que esdeveniments com aquest ajuden a dignificar.



Comencem per les bandes que es presenten en aquesta edició.

En aquesta, que ja és la tercera edició, hi ha dues bandes a concurs molt representatives de la música de carrer que es fa a Catalunya: la Sidral Brass Band, del Penedès, i ZeBrass Marching Band, de Vilanova i