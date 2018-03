Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Peter Rabbit Peter Rabbit no és un conill qualsevol. És un rebel que vesteix camisa blava i no porta pantalons. Peter viu amb la seva família i amics, un grup d'animals que inclou fins i tot una guineu

Actualitzada 29/03/2018 a les 07:09

CINEMES ILLA CARLEMANY

Dijous i divendres

Ready Player One 16:00 19:00 20:00 22:00

Pacific Rim. Insurrección 17:45 20:10 22:15

El regne de les granotes 15:45

Peter Rabbit 15:30 16:30 18:30

El hijo de Bigfoot 16:15

Kilian Jornet. Path to Everest 20:15

Tomb Raider 17:30 22:45

La tribu 18:15 20:30 22:30

Gorrión Rojo 22:15



CINEMES GUIU

Dijous

Peter Rabbit 18:00

La forma del agua 22:15

El insulto 20:00

Tres anuncios en las afueras 20:00

El hijo de Bigfoot 18:00

PEL·LÍCULES

-'Pacific Rim, insurrección'

Dir.: Steven S. Deknight. Int.: John Boyega.

Després de la primera invasió que va patir la humanitat, la lluita encara no ha acabat. El planeta torna a ser assetjat pels Kaiju, una raça d'alienígenes.



Divendres

Loving Pablo 20:00

La casa junto al mar 20:00

El insulto 20:00

En la sombra 22:15

El hijo de Bigfoot 17:00

La tribu 22:15

Peter Rabbit 18:00



-'Ready player one'

Dir.: steven spielbert. Int.: tye sheridan.

La història se situa al 2045, quan el món està al límit del caos. La gent troba la salvació a Oasis, un univers expansiou de realitat virtual creat per un brillant i excèntric James Halliday.



-'Pacific rim, insurrección'

Dir.: Steven S. DeKnight. Int.: John Boyega.

Després de la primera invasió que va patir la humanitat, la lluita encara no ha acabat. El planeta torna a ser assetjat pels Kaiju, una raça d’alienígenes.

uel regne de les granotes: missió a l’àrtic

dir.: Guang Xi Chang. animació.

La pluja ha tornat al Regne de les granotes i s’han produït una sèrie d’estranyes explosions. A causa d’això, els habitants del regne entren en pànic i fugen de la ciutat.



-'Peter rabbit'

Dir.: Will Gluck. Animació.

Peter Rabbit no és un conill qualsevol. És un rebel que vesteix camisa blava i no porta pantalons. Peter viu amb la seva família i amics, un grup d’animals que inclou fins i tot a una guineu.



-'Tomb raider'

Dir.: Roar Uthaug.

Int.: Alicia Vikander.

Lara Croft decideix investigar la desaparició del seu progenitor, que fa set anys que està en parador desconegut.



-'La tribu'

Dir.: Fernando Colomo. Int.:Paco León i Carmen Machi.

Virginia, netejadora de professió i streetdancer vocacional, recupera el fill que va donar en adopció: Fidel, un executiu que ho ha perdut tot, inclosa la memòria.



-'Gorrión rojo'

Dir.: Francis Lawrence . Int.: Jennifer Lawrence.

Dominika Egorova és una jove russa reclutada pels serveis secrets del seu país que ingressa a l’escola Gorrión, on aprèn a usar la seducció per a activitats d’espionatge.



-'Sin rodeos'

Dir.: Santiago Segura. Int.: Maribel Verdú.

A Paz hi ha coses que no li agraden. Un dia recorre a una teràpia que li farà dir absolutament tot el que pensa.