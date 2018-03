Imminent coprodueix la comèdia 'Caribe Mix'

Imminent Produccions, empresa radicada a Andorra i dirigida per José Pozo, coprodueix el film Caribe Mix, una comèdia que es va rodar entre escenaris de platges paradisíaques de la República Dominicana i Madrid, i que està dirigida pel debutant Miguel García de la Calera, qui fins ara s’havia llaurat un nom al territori del curtmetratge, passant per festivals com el de Cannes. La pel·lícula està protagonitzada per Hiba Abouk, Cristina Castaño, Marc Clotet i Alejo Sauras, i compta a l’elenc amb una actriu tan veterana com Terele Pávez.

L’argument s’inicia amb la jornada desgraciada en què l’Alícia és plantada a l’altar;