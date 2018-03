El saxo, instrument unisex

Explica Efrem Roca, la cara més visible de l’organització del Sax Fest, que el saxofon té una imatge falsejada d’instrument masculí, estereotip que s’esforça a combatre. Per això destaca les tres noies que han passat a la segona fase del concurs de solistes.

Tres noies, doncs, i onze nois, de diferents nacionalitats: espanyols la major part, però també una jove xilena, un ucraïnià i un japonès i alguns francesos. “És un instrument que té aquesta imatge de ser masculí, potser perquè la gent pensa que és molt físic i es requereix de força, però no és el cas”, insisteix Roca, qui recorda que, de fet, no hi ha categories per sexe al concurs. Un certamen que creix any rere any en qualitat dels participants.

Ahir a la tarda, després de competir diumenge i dilluns a la tarda els 14 classificats tornaven als assajos (peça