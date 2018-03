'Wolves' tanca el recorregut de festivals al Rock Horror in Rio

Wolves, el curtmetratge signat pel jove realitzador Àlvaro Rodríguez Areny i protagonitzat per Isak Fér­riz, tanca el seu recorregut per festivals internacionals participant al Rock Horror in Rio Film Festival, que es celebrarà a Brasil. Serà, segons va explicar el director novell a la seva pàgina Facebook, l’últim festival en què participi la producció, que s’acomiada del seu recorregut amb 108 seleccions oficials en festivals i mostres d’arreu del món, entre les quals destaquen l’aconseguida per al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, així com per a Fantaspoa, Fantafestival i el FANT Bilbao. En total, segons el que