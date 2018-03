Un centre sota zero

Cap novetat al front de batalla: el Centre de la Cultura Catalana no ha rebut –ni hi ha gaires expectatives que en rebi enguany– ni un sol euro de la Generalitat de Catalunya, la subvenció que li permet funcionar. Així que totes les activitats estan congelades.

L’entitat, com totes les que promocionen la cultura catalana a l’exterior i depenen del govern català, s’ha quedat sense l’aportació econòmica que li dona vida. Van mantenir fins a l’últim moment l’esperança que la situació es desbloquegés d’alguna manera i rebessin fons per poder posar en marxa algunes de les activitats habituals, però finalment no han rebut ni un euro dels 16.000 d’ajut anual, així que totes les propostes estan aparcades: ni hi haurà el llibre que tradicionalment publicaven per Sant Jordi ni previsiblement activitats per Sant Joan, ni res de res de res, confirma la presidenta, Teresa Cabanas. Si