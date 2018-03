Deu anys de llibres i un best-seller

El març del 2008 obria les portes Llibre Idees, projecte llargament somiat per un parell d’enginyers que volien fer una llibreria a la mida dels seus gustos i interessos, esperant connectar amb els del públic. Ahir celebraven els deu anys, amb tot un seguit d’activitats.

Festa per als més petits. Que són un percentatge habitual del públic de la llibreria, explica Pamela Méndez, propietària de l’establiment. “Jo estic molt contenta que la gent d’Andorra llegeixi i ens permeti tirar endavant”, però sobretot, confessa, “em fa il·lusió veure els nens que entren a buscar llibres i s’emocionen amb ells”. Encara que sigui el dels youtubers que segueixen. “És igual, el més important és que s’aficionin a la lectura, que al·lucinin amb la història, després ja crearan l’hàbit”.

Ho diu sabent de què parla: ella mateixa, confessa, no es va convertir en lectora fins als 20 anys. Com