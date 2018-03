Llops, 'mobbing' i música indie

A Drey li sobren aptituds per convertir-se en un dels rostres més emblemàtics de la pantalla. A sobre, només cobra en galetetes i uns copets d’aprovació. Drey és el gos-llop que protagonitza ‘Trust’, el videoclip de la banda madrilenya Minor Empires, gravat a Andorra.

Minor Empires ha convertit Andorra els últims anys en plaça fixa de cadascun dels seus desplaçaments des de la capital d’Espanya, inclosa aquesta gira (els esperen a Luxemburg, Amsterdam i diverses ciutats franceses, entre les quals París) que anit els va portar a l’escenari del Món Bohemi massanenc per presentar el tercer disc United States of Emergency.

La formació, part del panorama indie-rock espanyol i habitual de cartells com el Ressurrection Fest, havia tocat en escenaris andorrans abans: l’Encamp Rock, amb bandes del país, entre les quals tenen nombrosos amics, i el Rockòdrom. Així que Javi Seisdedos (baixista de Minor Empires