Càlida presentació de 'Mort sota zero' en un dia gèlid

Ludmilla Lacueva va entrar un dia a l’edifici central de la policia andorrana per documentar-se sobre tècniques policials i aplicar-les a Mort sota zero (editorial Apostroph), primera incursió en la narrativa de misteri de l’autora. L’acompanyava el comissari Benjamí Rascagneres, que li va fer de guia i de mentor. De la visita va sortir amb un replantejament per a la novel·la. Ho va recordar ahir al vespre, en la presentació de la novel·la, en un cèntric hotel de la capital, acompanyada per ben bé dos centenars (o més) de persones, que van donar més que calidesa a un acte celebrat